«Египетский король». АПЛ отреагировала на уход Салаха из «Ливерпуля»

Английская Премьер-лига на своей странице в социальной сети X сделала серию публикаций, посвящённую нападающему «Ливерпуля» Мохамеду Салаху, сообщившему об уходе из клуба по окончании сезона.

«Мо Салах. Легенда «Ливерпуля» сейчас и навсегда», — написано в аккаунте АПЛ.

Также пресс-служба лиги опубликовала статистику 33-летнего футболиста в соревновании за период игры в стане «красных», сопроводив её комментарием «Египетский король».

Салах провёл 310 матчей в чемпионате Англии, в которых забил 189 голов и сделал 92 ассиста. Нападающий четыре раза выигрывал «Золотую бутсу» АПЛ. Дважды египтянин становился чемпионом Англии и игроком сезона.

