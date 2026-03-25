Вратарь «Барселоны» Гарсия высказался о значимости «эль класико» в борьбе за чемпионство
Голкипер «Барселоны» Жоан Гарсия ответил, станет ли матч 35-го тура Ла Лиги с мадридским «Реалом» 10 мая определяющим в контексте чемпионской гонки в испанской Примере.
Испания — Примера . 35-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
— Как думаешь, решится ли исход нынешнего сезона Ла Лиги в «эль класико» с мадридским «Реалом» на «Камп Ноу», как это было в прошлом сезоне?
— Не знаю, до конца сезона ещё далеко, до «эль класико» в Барселоне в мае ещё предстоит сыграть несколько решающих матчей. Но правда в том, что победитель этой игры будет иметь преимущество. Однако сейчас важно то, что «Барса» зависит от себя, мы должны оставаться сосредоточенными, чтобы не потерять это преимущество, — приводит слова Гарсии AS.
