«Ливерпуль» готов потратить € 140 млн на замену Салаху, названы три кандидата
Английский «Ливерпуль» может потратить до € 140 млн на замену форварду Мохамеду Салаху, который ранее объявил, что покинет клуб в конце сезона-2025/2026. Как сообщает TEAMtalk, на позицию правого вингера англичане рассматривают трёх кандидатов.

В шорт-листе «Ливерпуля» находятся форвард Ян Диоманд из немецкого «РБ Лейпциг» и англичанин Энтони Гордон из «Ньюкасла». Главной целью команды, однако, остаётся французский футболист мюнхенской «Баварии» Майкл Олисе, который оценивается в € 140 млн

Сообщается, что руководство клуба сохраняет надежду, что сможет убедить «Баварию» расстаться с игроком. В пользу француза в сравнении с конкурентами говорит его опыт выступления в английской Премьер-лиге и то, что правый фланг атаки является его профильной позицией.

