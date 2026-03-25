В «Ливерпуле» считают, что уже частично решили проблему ухода Салаха — Асим

В «Ливерпуле» полагают, что частично решили проблему грядущего ухода крайнего нападающего Мохамеда Салаха после покупки минувшим летом форварда Александера Исака и атакующего полузащитника Флориана Вирца. Приобретение указанных футболистов рассматривается в качестве ключевого шага в перестройке атаки команды. Об этом сообщает журналист Асим на странице в социальной сети X.

По информации источника, ожидается, что мерсисайдцы полностью решат проблему ухода 33-летнего игрока после покупки нового вингера летом.

Салах играет за «Ливерпуль» с 2017 года. За этот период 33-летний нападающий принял участие в 435 матчах во всех турнирах, в которых отметился 255 голами и 122 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

