Вратарь «Барселоны» Гарсия дал комментарий на тему важности матча с «Атлетико» в Ла Лиге
Голкипер «Барселоны» и сборной Испании Жоан Гарсия поделился мнением о важности предстоящего матча 30-го тура Ла Лиги с «Атлетико» Мадрид, который состоится 4 апреля.
Испания — Примера . 30-й тур
04 апреля 2026, суббота. 22:00 МСК
— На данный момент следующий матч с «Атлетико» можно назвать ключевым для «Барселоны»?
— Сейчас все эти матчи важны, потому что мы находимся на решающем этапе сезона, это одна из ключевых игр. Но прямо сейчас я нахожусь в расположении сборной, в которую так стремился попасть, хочу добиться в ней максимальных результатов, — приводит слова Гарсии AS.
На данный момент «Барселона» с 73 очками возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги. «Реал» с 69 очками располагается на второй строчке.
