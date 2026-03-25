Вратарь «Барселоны» Гарсия дал комментарий на тему важности матча с «Атлетико» в Ла Лиге

Голкипер «Барселоны» и сборной Испании Жоан Гарсия поделился мнением о важности предстоящего матча 30-го тура Ла Лиги с «Атлетико» Мадрид, который состоится 4 апреля.

— На данный момент следующий матч с «Атлетико» можно назвать ключевым для «Барселоны»?

— Сейчас все эти матчи важны, потому что мы находимся на решающем этапе сезона, это одна из ключевых игр. Но прямо сейчас я нахожусь в расположении сборной, в которую так стремился попасть, хочу добиться в ней максимальных результатов, — приводит слова Гарсии AS.

На данный момент «Барселона» с 73 очками возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги. «Реал» с 69 очками располагается на второй строчке.