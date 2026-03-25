Стал известен тренерский штаб Зинедина Зидана в случае назначения в сборную Франции

Бывший футболист сборной Франции и экс-главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан пригласил в свой тренерский штаб в национальной команде Франции Давида Беттони и Хамиду Мсаиди для потенциальной работы «трёхцветными». Об этом сообщает L'Équipe.

По информации источника, данные специалисты уже работали с Зиданом, когда француз возглавлял испанский гранд.

Ранее сообщалось, что Зидан в устной форме договорился с Федерацией футбола Франции (FFF) о работе с национальной командой в качестве главного тренера

В качестве тренера «Реала» Зинедин Зидан является двукратным чемпионом Испании, он дважды с командой выигрывал Суперкубок страны, а также трижды побеждал в Лиге чемпионов.