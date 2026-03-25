Абаскаль заявил о желании вернуться в РПЛ и объяснил уход из мексиканского «Атлетико»

Испанский специалист Гильермо Абаскаль прокомментировал новости о том, что он покинул должность главного тренера мексиканского клуба «Атлетико Сан Луис» и высказался о возможности вернуться в Российскую Премьер-Лигу.

«Я достиг с «Атлетико Сан-Луис» взаимовыгодного соглашения, поскольку решил не продолжать сотрудничество с ними в следующем сезоне. Больше всего мне бы хотелось вернуться в РПЛ и получить возможность снова тренировать в России», — приводит слова Абаскаля Metaratings.

Абаскаль возглавлял «Атлетико Сан Луис» с мая 2025 года. Под его руководством команда провела 32 матча, в которых одержала 10 побед, трижды сыграла вничью и потерпела 19 поражений. С июня 2022 года до апреля 2024 года Абаскаль был главным тренером московского «Спартака».

