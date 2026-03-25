Защитник «Манчестер Сити» Хусанов впервые стал отцом

Защитник «Манчестер Сити» Хусанов впервые стал отцом
Защитник английского «Манчестер Сити» и сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов впервые стал отцом. В семье футболиста родился сын.

Сына назвали Давидом. Хусанов отпраздновал важнейшее в жизни событие в столице Узбекистана Ташкенте в кругу близких.

Футболист сборной Узбекистана выступает за «Манчестер Сити» с 2025 года, перейдя в английский клуб из «Ланса» за € 40 млн. За это время он провёл 39 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил один гол. Ранее Хусанов завоевал первый трофей в составе «горожан», выиграв Кубок английской лиги сезона-2025/2026.

После 30 матчей в чемпионате Англии «Манчестер Сити» набрал 61 очко и занимает второе место в турнирной таблице.

