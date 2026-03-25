Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Уход Салаха станет ключом к дорогостоящему подписанию Олисе — indykalia

Комментарии

В «Ливерпуле» считают, что уход вингера Мохамеда Салаха в следующем сезоне позволит сэкономить £ 450 тыс. в неделю. Об этом сообщает indykalia News на странице в социальной сети X.

По информации источника, экономия на зарплате египтятнина поможет руководству мерсисайдцев направить все средства на приобретение французского вингера Майкла Олисе из «Баварии» в качестве его преемника.

Салах и «Ливерпуль» объявили о прекращении сотрудничества по окончании сезона во вторник, 24 марта. Египетский вингер играет за мерсисайдцев с 2017 года. Салах провёл 310 матчей в чемпионате Англии, в которых забил 189 голов и сделал 92 ассиста. Нападающий четыре раза выигрывал «Золотую бутсу» АПЛ. Дважды египтянин становился чемпионом Англии и игроком сезона.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android