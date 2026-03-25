Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
В Швеции застрелен 20-летний футболист

20-летний вратарь клуба «Форвард» Хуго Моссхаген погиб при стрельбе в шведском городе Эребру, сообщает Aftonbladet

Инцидент произошёл вечером 21 марта на парковке на западе города. Полиция получила вызов в 23:26, на месте обнаружили раненого мужчину — он позже скончался.

«Мы расследуем тяжёлое преступление. Это подтверждённая стрельба», — сообщил дежурный офицер Петер Андерссон.

Подозреваемых пока нет. Следствие не нашло связи Моссхагена с преступными группировками. Дело квалифицировано как убийство и нарушение закона об оружии. Мотив остаётся неизвестным. По одной из версий, речь идёт об ошибочной стрельбе — предполагаемой целью мог быть другой человек из его окружения.

В момент нападения Моссхаген был как минимум с одним знакомым. Он выступал за основной состав «Форварда» — клуба четвёртого дивизиона Швеции.

