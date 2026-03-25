«Если нужно — буду стоять в воротах». Шведский вингер «Барселоны» — о матче с Украиной

Вингер «Барселоны» и сборной Швеции Руни Барджи высказался перед матчем плей-офф отбора на ЧМ-2026 против Украины.

«Я поеду на чемпионат мира. Если нужно — буду стоять в воротах, без проблем. Я очень взволнован. Один из самых важных матчей в карьере? Не знаю. У меня уже было много важных игр, но этот — тоже очень значимый. Я давно его жду и благодарен за шанс выйти на чемпионат мира.

Украина — непростой соперник. Мы подойдём к игре с уважением, но верим в себя и своё качество», — сказал Бардагжи в интервью, слова которого приводит Sweden Herald.

Матч Швеция — Украина пройдёт 26 марта и начнётся в 21:45. Победитель выйдет в финал плей-офф отбора на ЧМ-2026, где сыграет с победителем пары Польша — Албания.

