Легендарный Роналдо высказался о будущем Неймара в сборной Бразилии

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо прокомментировал отсутствие Неймара в заявке на весенние товарищеские матчи.

«В последнее время Неймар сталкивался с серьёзными травмами, но, если он будет в хорошей форме, я бы включил его в состав на чемпионат мира. Он может не играть все матчи полностью, но в техническом плане это очень важный игрок, который доказывал свою ценность в каждом клубе.

Надеюсь, он будет в форме и доступен для Анчелотти. Уверен, Анчелотти возьмёт его на ЧМ-2026, если он будет готов», — сказал Роналдо, слова которого приводит AS.

Ранее сообщалось, что Неймар разочаровал бразильскую Федерацию футбола и имеет минимальные шансы поехать на чемпионат мира.

Неймар принял участие в презентации ливреи «Альпин»