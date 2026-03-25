Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Легендарный Роналдо высказался о будущем Неймара в сборной Бразилии

Легендарный Роналдо высказался о будущем Неймара в сборной Бразилии
Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо прокомментировал отсутствие Неймара в заявке на весенние товарищеские матчи.

«В последнее время Неймар сталкивался с серьёзными травмами, но, если он будет в хорошей форме, я бы включил его в состав на чемпионат мира. Он может не играть все матчи полностью, но в техническом плане это очень важный игрок, который доказывал свою ценность в каждом клубе.

Надеюсь, он будет в форме и доступен для Анчелотти. Уверен, Анчелотти возьмёт его на ЧМ-2026, если он будет готов», — сказал Роналдо, слова которого приводит AS.

Ранее сообщалось, что Неймар разочаровал бразильскую Федерацию футбола и имеет минимальные шансы поехать на чемпионат мира.

Неймар принял участие в презентации ливреи «Альпин»

Материалы по теме
Шансы Неймара попасть на ЧМ минимальны, он разозлил бразильскую федерацию — CNN
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android