Фабрицио Романо сообщил о возможном трансфере Алессандро Бастони в «Барселону»

Журналист Фабрицио Романо сообщает, что «Барселона» уже несколько месяцев рассматривает защитника «Интера» Алессандро Бастони в качестве приоритетной трансферной цели.

По его данным, возможный переход будет зависеть от переговоров между клубами, при этом окончательная сумма сделки пока не подтверждена, несмотря на появлявшиеся сообщения о € 50 млн.

Отмечается, что сам Бастони знает о серьёзном и конкретном интересе со стороны каталонского клуба.

В нынешнем сезоне итальянец принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

