Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фабрицио Романо сообщил о возможном трансфере Алессандро Бастони в «Барселону»

Фабрицио Романо сообщил о возможном трансфере Алессандро Бастони в «Барселону»
Комментарии

Журналист Фабрицио Романо сообщает, что «Барселона» уже несколько месяцев рассматривает защитника «Интера» Алессандро Бастони в качестве приоритетной трансферной цели.

По его данным, возможный переход будет зависеть от переговоров между клубами, при этом окончательная сумма сделки пока не подтверждена, несмотря на появлявшиеся сообщения о € 50 млн.

Отмечается, что сам Бастони знает о серьёзном и конкретном интересе со стороны каталонского клуба.

В нынешнем сезоне итальянец принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android