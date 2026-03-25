«Ты был гордостью нашего спорта». Линекер высказался о решении Салаха уйти из «Ливерпуля»

«Ты был гордостью нашего спорта». Линекер высказался о решении Салаха уйти из «Ливерпуля»
Бывший нападающий сборной Англии и «Ливерпуля» Гари Линекер отреагировал на заявление форварда мерсисайдцев Мохамеда Салаха о завершении карьеры в английском клубе по окончании нынешнего сезона.

«Появилась новость о том, что Мохамед Салах покинет клуб в конце сезона. Девять лет в «Ливерпуле», и это были невероятные девять лет, он был феноменом.

Невероятно блестящий футболист. Два чемпионских титула, Лига чемпионов, два Кубка лиги, Кубок Англии, Суперкубок и, конечно же, клубный чемпионат мира. Он забил так много голов, его игра была настолько стабильной на протяжении столь долгого времени, и я просто хотел бы поблагодарить тебя, Мо, за всё, что ты сделал для английского футбола, в частности, для Премьер-лиги и, конечно же, для «Ливерпуля». Ты был гордостью нашего спорта, было здорово, что ты был здесь, и я желаю тебе всего наилучшего в будущем, что бы оно ни принесло», – сказал Линекер в видео, опубликованном аккаунтом The Rest Is Football в социальной сети X.

Салах играет за «Ливерпуль» с 2017 года. За этот период 33-летний нападающий принял участие в 435 матчах во всех турнирах, в которых отметился 255 голами и 122 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

