Орлов: в «Ахмате» Черчесов доказал, что он тренер

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов похвалил главного тренера «Ахмата» Станислава Черчесова. Специалист возглавил грозненскую команду прошлой осенью. Сейчас «Ахмат» идёт на восьмом месте в Мир РПЛ.

«Ахмат» сейчас на ходу. Ох и «Ахмат»! Черчесов доказал, что он тренер. Были разговоры и споры, кого лучше взять в «Динамо» — Карпина или Черчесова. Я всегда говорил, что нужно брать Черчесова. Потому что к Карпину у меня сдержанное отношение как к тренеру. У Черчесова такой талант, что он мог бы вести команду с большими задачами и хорошим бюджетом», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».