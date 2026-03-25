Никитин ― о конфликте Мойзеса и Челестини: сомневаюсь, что только бразилец так думает

Бывший защитник «Уфы», а ныне футбольный эксперт Алексей Никитин высказался о конфликте защитника ЦСКА Мойзеса с главным тренером команды Фабио Челестини. Ранее в СМИ возникли новости, что Мойзес при всей команде усомнился в уровне работы Челестини. После этого бразильца отстранили от основной обоймы.

«Это многогранная ситуация. Думаю, что если Мойзес высказался, то это накапливалось не первый день. Если «рвануло», то это следствие затяжного процесса. Сомневаюсь, что только Мойзес так думает. Он общается с людьми. И когда выражает мнение, то наверняка не только своё. Если бы Мойзес общался с партнёрами, а они говорили «нет-нет», то эти ростки идеи не прошли. А если он высказался, то, значит, нашёл понимание среди одноклубников. Да, возможно, Мойзес перешёл грань. Но эти эмоции нужны, они пойдут на пользу ЦСКА. Самое плохое после поражения – тихо пожать руки. Что-то здесь должно было произойти. Когда эти новости появились, то я подумал, что они обыграют «Динамо» Махачкалу», — сказал Никитин в эфире подкаста «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».

