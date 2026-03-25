В Нидерландах собрали более 170 тысяч подписей за бойкот ЧМ-2026

Более 170 тысяч жителей Нидерландов подписали петицию о решении бойкотировать чемпионат мира 2026 года из-за действий президента США Дональда Трампа. Напомним, турнир должен пройти в Америке, Канаде и Мексике. Составитель петиции журналист Теун ван де Кейкен высказался об этом решении.

«Мы не хотим, чтобы наши футболисты своим выступлением на турнире косвенно поддерживали жестокую террористическую политику президента Дональда Трампа против невинных мигрантов. Участие в спортивном мероприятии сейчас, как будто ничего не произошло, легитимизирует экспансионистскую политику Трампа (в отношении Гренландии. – Прим. «Чемпионата»). Выступая на чемпионате мира, мы легитимизируем этот режим», – приводит слова ван де Кейкена RTL.

Петиция была представлена во Второй палате Генеральных штатов Нидерландов, высшем законодательном органе страны.