Алексей Никитин рассказал, что позитивного видит в «Спартаке» Карседо

Бывший защитник «Уфы», а ныне футбольный эксперт Алексей Никитин высказался о положительных моментах в «Спартаке» под руководством Хуана Карседо.

«Если есть поставленная идея и структура игры, то даже если ты четыре-пять человек меняешь, то ничего не меняется. Перестановки от Хуана Карседо меня не пугают. Это не Деян Станкович, который жонглировал стилистикой игры. Не было понятно, за счёт чего следующий матч проведёт «Спартак». По мне, у нынешней команды алгоритм практически всегда одинаковый. У неё крайние защитники заходят в центр и атакуют полуфланги, вингеры в широкой позиции, Барко ищет мяч в центре.

Нападающий также может быть хоть Угальде, хоть Гарсия, хоть даже Мартинс. С «Зенитом» не было чистого центрфорварда, но был Мартинс, бежавший с центра поля. Эти функции всё равно на поле проявляются. По мне, у «Спартака» появилось лицо. Также на новый уровень вышли стандарты в атаке за счёт блоков Умярова. Плюс из-за того, что Литвинов может выходить в опорной зоне, это большая надёжность при контратаках. Оцениваю Карседо сдержанно, но оптимистично», — сказал Никитин в эфире подкаста «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».

Свежий выпуск подкаста:

