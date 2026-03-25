«Я надеюсь, что Доумен не поедет». Тео Уолкотт — о заявке сборной Англии на ЧМ-2026

Бывший футболист лондонского «Арсенала» и самый молодой дебютант в истории сборной Англии Тео Уолкотт не хочет, чтобы 16-летний игрок «пушкарей» Макс Доумен ехал на чемпионат мира 2026 года в США, Канаде и Мексике.

«Я надеюсь, что Доумен не поедет. Я не имею в виду ничего плохого, потому что, если бы я мог вернуться в прошлое, я бы всё изменил. Я бы сказал себе: «Нет, нет, не делай этого», но попробуйте сказать это 17-летнему подростку. Я всё ещё вижу себя и его по-разному, поскольку он играет в Премьер-лиге, но ему нужно расти в своём темпе, особенно в эмоциональном плане, потому что он молодой человек.

Мне пришлось очень быстро повзрослеть, но эта команда ещё молодая и не такая опытная. Его оберегают, что важно, в то время как меня пришлось бросить в бой, чтобы сейчас я мог говорить с вами. Со временем он пригодится, да, но я не думаю, что сейчас подходящее время, и я считаю, что есть игроки получше, которые, возможно, заслуживают того, чтобы быть там раньше него. В конце концов он туда попадёт, но у Англии есть фланговые игроки, которые показывают себя очень хорошо, это Букайо [Сака], Мадуэке, Джаррод Боуэн, Энтони Гордон и Харви Барнс на другом фланге», – приводит слова Уолкотта аккаунт Arsenal News Channel в социальной сети X.

В нынешнем сезоне Доумен провёл семь матчей за лондонский клуб, в котором забил один гол.