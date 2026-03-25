«Всё, до свидания». Бубнов отреагировал на ситуацию с Адиевым в «Крыльях Советов»

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов отреагировал на ситуацию с главным тренером «Крыльев Советов» Магомедом Адиевым. Ранее появились новости, что специалист уехал в Казахстан на переговоры с «Актобе» в разгар сезона.

— Магомед Адиев замечен, как я понимаю, в Астане. Улетел в Астану, где обсуждает контракт с «Актобе». О чём это говорит?

— Ну это говорит о том, что всё, до свидания.

— Вас Юран устраивает (в роли главного тренера «Крыльев Советов». — Прим. «Чемпионата»)?

— Ну, в данной ситуации не меня, а «Крылья Советов» [должен устраивать] (смеётся).

— А вас лично? Как эксперта.

— Конечно. Он куда приходил, вот в такие форс-мажорные ситуации, он все эти команды вытаскивал, — сказал Бубнов в новом выпуске «Коммент.Шоу».

48-летний специалист возглавляет самарскую команду с лета 2025 года. После 22 туров Мир РПЛ «Крылья Советов» набрали 21 очко и занимают 13-е место.