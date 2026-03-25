Бубнов: Кордоба однозначно лучше Вагнера Лава

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов ответил на вопрос, считает ли он нападающего «Краснодара» Джона Кордобу лучшим игроком, чем экс-форвард ЦСКА Вагнер Лав.

– Я читал мнения, что Кордоба круче, чем Халк, Вагнер, Данни. Вот на ваш взгляд, легитимен ли спор – Кордоба круче, чем Вагнер Лав? Лучший легионер в истории русского футбола.

– Для меня Кордоба однозначно лучше Лава.

– Да ладно? Вы сейчас не шутите?

– Нет, — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Кордоба выступает за «Краснодар» с 2021 года. За это время колумбиец провёл за клуб 145 матчей, в которых забил 76 голов и стал лучшим бомбардиром в истории «быков». Вагнер Лав за 259 игр в ЦСКА отличился 124 раза.