Бубнов: Кордоба однозначно лучше Вагнера Лава

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов ответил на вопрос, считает ли он нападающего «Краснодара» Джона Кордобу лучшим игроком, чем экс-форвард ЦСКА Вагнер Лав.

– Я читал мнения, что Кордоба круче, чем Халк, Вагнер, Данни. Вот на ваш взгляд, легитимен ли спор – Кордоба круче, чем Вагнер Лав? Лучший легионер в истории русского футбола.
– Для меня Кордоба однозначно лучше Лава.

– Да ладно? Вы сейчас не шутите?
– Нет, — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Кордоба выступает за «Краснодар» с 2021 года. За это время колумбиец провёл за клуб 145 матчей, в которых забил 76 голов и стал лучшим бомбардиром в истории «быков». Вагнер Лав за 259 игр в ЦСКА отличился 124 раза.

Материалы по теме
Кордоба, Соболев, бразилец из ЦСКА или козырь «Спартака». Кто лучший в 22-м туре РПЛ?
Рейтинг
Кордоба, Соболев, бразилец из ЦСКА или козырь «Спартака». Кто лучший в 22-м туре РПЛ?
