Никитин: против Кордобы защитник зависим. С ним не знаешь, как быть

Бывший защитник «Уфы», а ныне футбольный эксперт Алексей Никитин высказался о сложности игры против форвардов типажа Джона Кордобы из «Краснодара».

«Тяжело с такими форвардами, как Кордоба. Защитник должен обладать критическим мышлением и действовать с минимальными потерями для своей команды. Это где-то жёлтая карточка, где-то фол, а где-то сыграть на опережении. Против таких форвардов ты зависим от них. А если ещё уступаешь в габаритах, то предъявлять защитнику бессмысленно. Кордоба – очень разносторонний: он может одновременно вести силовую борьбу вверху и внизу, ещё и бежать за спину. И ты не знаешь, как быть с ним», — сказал Никитин в эфире подкаста «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».

Полный выпуск подкаста: