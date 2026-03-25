Алексей Никитин высказался о будущем Фабио Челестини в ЦСКА

Бывший защитник «Уфы», а ныне футбольный эксперт Алексей Никитин высказался о будущем главного тренера ПФК ЦСКА Фабио Челестини.

«Челестини «выплывет»? Почему нет? Состав качественный, а сейчас есть пауза. Ничего не потеряно. Да, упущены многие шансы в борьбе за первое-второе место. Зато есть возможность взять бронзу. Третье место и Кубок – думаю, цель ЦСКА. Интересно, как развернётся ситуация с Мойзесом. Возможно, он перешёл линии, которые не стоило. Но лучше такие футболисты, чем те, у которых «хата с краю». На эмоциях можно сказать многое. Мудрость проявляется в том, чтобы разделить позитивные и негативные эмоции. Мойзес не имел права говорить это. Но если сказал, значит, радеет за команду», — сказал Никитин в эфире подкаста «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».

