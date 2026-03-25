Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» готова продать Феррана Торреса и купить двух нападающих летом — ESPN

Комментарии

«Барселона» рассмотрит предложения о продаже нападающего Феррана Торреса и попытается приобрести двух форвардов в летнее трансферное окно. Об этом сообщает ESPN.

По информации издания, в каталонском клубе предпочитают продать Торреса, а не отпустить 37-летнего Роберта Левандовского. Сине-гранатовые надеются получить прибыль от сделки по 26-летнему футболисту сборной Испании.

В нынешнем сезоне Торрес провёл 40 матчей за «Барселону» во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт истекает летом 2027 года. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android