«Барселона» готова продать Феррана Торреса и купить двух нападающих летом — ESPN

«Барселона» рассмотрит предложения о продаже нападающего Феррана Торреса и попытается приобрести двух форвардов в летнее трансферное окно. Об этом сообщает ESPN.

По информации издания, в каталонском клубе предпочитают продать Торреса, а не отпустить 37-летнего Роберта Левандовского. Сине-гранатовые надеются получить прибыль от сделки по 26-летнему футболисту сборной Испании.

В нынешнем сезоне Торрес провёл 40 матчей за «Барселону» во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт истекает летом 2027 года. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.