Вагнер Лав показывал Путину, как чеканить, и носил Кубок УЕФА. Фото карьеры в ЦСКА

Бывший нападающий московского ПФК ЦСКА Вагнер Лав объявил в социальных сетях о завершении профессиональной карьеры футболиста. Он записал видео, на котором озвучил своё решение.

Экс-футболист ЦСКА и «Челси» Иржи Ярошик отреагировал на завершение карьеры экс-форварда армейцев Вагнера Лава и призвал поставить памятник бразильцу.

«Сегодня завершил карьеру лучший игрок российского футбола за последние 30 лет — Вагнер Лав. Не хочу его сравнивать со старшим поколением, потому что не всех видел. Вагнер в своих лучших качествах мне всегда напоминал Дидье Дрогба, потому что он был очень хорош спиной к воротам, завершал моменты с обеих ног, головой, обладал скоростью, умел обыграть защитника, пробить с любой дистанции. Чувствовал, куда отскочит мяч, и всегда был первым на добивании. Он был таким маленьким Дрогба. Мне очень жаль, что Вагнер не заиграл где-нибудь в лучших европейских командах. А в России он был королём, застал золотую эру ЦСКА. Его все будут вспоминать, потому что в России такие нападающие появляются раз в 30-50 лет. Надо поставить памятник и самому Вагнеру, и тому, кто его привёл в ЦСКА».

Напомним, Вагнер Лав играл за ЦСКА с 2004 по 2012 год и с зимы по лето 2013 года. За этот период нападающий принял участие в 259 матчах во всех турнирах, в которых отметился 124 голами и 53 результативными передачами. В составе московского клуба бразилец трижды побеждал в чемпионате России, шесть раз становился обладателем Кубка страны, а также выиграл Кубок УЕФА.

