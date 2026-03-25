Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Александр Бубнов назвал сильнейшего легионера в истории чемпионатов России

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов ответил, кого считает сильнейшим легионером в истории Мир Российской Премьер-Лиги. Он выделил форварда «Краснодара» Джона Кордобу. Также Бубнов со смехом отреагировал на вопрос об экс-полузащитнике «Спартака» Рафаэле Кариоке, которому часто ставил «двойки» по итогам сыгранных матчей.

— Меня интересует, кто является сильнейшим легионером в истории чемпионатов России. Кто это?
— Для меня Кордоба.

— Не Кариока?
— Нет (смеётся). Ты чего, дурак, что ли? — сказал Бубнов в новом выпуске «Коммент.Шоу».

Напомним, по ходу текущего сезона Кордоба стал лучшим бомбардиром «Краснодара» за всю историю клуба. Он обогнал по голам в составе «быков» Фёдора Смолова.

Материалы по теме
«Всё, до свидания». Бубнов отреагировал на ситуацию с Адиевым в «Крыльях Советов»
