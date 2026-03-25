Александр Бубнов назвал сильнейшего легионера в истории чемпионатов России

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов ответил, кого считает сильнейшим легионером в истории Мир Российской Премьер-Лиги. Он выделил форварда «Краснодара» Джона Кордобу. Также Бубнов со смехом отреагировал на вопрос об экс-полузащитнике «Спартака» Рафаэле Кариоке, которому часто ставил «двойки» по итогам сыгранных матчей.

— Меня интересует, кто является сильнейшим легионером в истории чемпионатов России. Кто это?

— Для меня Кордоба.

— Не Кариока?

— Нет (смеётся). Ты чего, дурак, что ли? — сказал Бубнов в новом выпуске «Коммент.Шоу».

Напомним, по ходу текущего сезона Кордоба стал лучшим бомбардиром «Краснодара» за всю историю клуба. Он обогнал по голам в составе «быков» Фёдора Смолова.