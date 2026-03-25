Иванов: побольше бы таких футболистов в нашем чемпионате, как Вагнер Лав
Бывший футболист московского ЦСКА Василий Иванов высказался об экс-форварде армейцев Вагнере Лаве. Во вторник, 24 марта, бразилец объявил о завершении карьеры.

«Хорошо помню Вагнера Лава. Он был очень хорошим футболистом, отлично вписался в футбольный клуб ЦСКА. Насколько я помню, был лидером команды, забивал красивые голы. Побольше бы таких футболистов в нашем чемпионате! Я считаю, что Вагнер Лав — один из лучших легионеров РПЛ. Потому что у нас были хорошие легионеры», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Вагнер Лав играл за ЦСКА с 2004 по 2012 год и с зимы по лето 2013 года. За этот период нападающий принял участие в 259 матчах во всех турнирах, в которых отметился 124 голами и 53 результативными передачами. В составе московского клуба бразилец трижды побеждал в чемпионате России, шесть раз становился обладателем Кубка страны, а также выиграл Кубок УЕФА.

