Никитин: если бы можно было не смотреть на контракты звёзд, «Зенит» начал бы их разрывать

Бывший защитник «Уфы», а ныне футбольный эксперт Алексей Никитин высказался по итогам матча 22-го тура Мир РПЛ «Динамо» — «Зенит» (1:3).

«Зенит» не позволил «Динамо» проявить сильнейшие качества. У москвичей не было лица в этой игре. Бителло и Тюкавин сильны, когда у них есть пространство, в переходных фазах. У «Зенита» был контроль, даже если теряли мяч, то были готовы к ответной атаке. Находясь большую часть времени в нападении сами, они нашли свои моменты. Игра Соболева? Она хороша. Плохо вышел на замену с «Балтикой», но затем произошло преображение. Уверенность очень многое значит для футболиста.

Если бы можно было не смотреть на контракты, то «Зенит», возможно, и начал их разрывать. Но эти футболисты до сих пор приносят пользу и у них соглашения на три-пять лет. Не думаю, что будет глобальная перестройка. Но нужны и новички. Приобретение двух-трёх молодых футболистов, которые с ходу вольются в состав, может дать новое лицо команде. Но не таких, как Дуран», — сказал Никитин в эфире подкаста «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».