Агент защитника «Зенита» Дивеева сообщил сроки восстановления игрока после ОРВИ

Агент защитника «Зенита» Дивеева сообщил сроки восстановления игрока после ОРВИ
Футбольный агент Олег Ерёмин, представляющий интересы защитника «Зенита» Игоря Дивеева, рассказал о сроках восстановления игрока после ОРВИ.

«У Игоря есть последствия после ОРВИ. Он будет готов к следующим матчам «Зенита». Конечно, он сможет восстановиться к следующей игре с «Крыльями Советов». Насколько я знаю, осложнений со здоровьем у Игоря не было. Просто пропускает матчи за сборную России», — сказал Ерёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Дивеев пропускает учебно-тренировочный сбор национальной команды и не сыграет в матчах с Никарагуа в Краснодаре (27 марта) и с Мали в Санкт‑Петербурге (31 марта).

Материалы по теме
«Время нового поколения». Чем займутся молодёжка и юношеские сборные России в паузу?
«Время нового поколения». Чем займутся молодёжка и юношеские сборные России в паузу?
