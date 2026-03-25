Агент защитника «Зенита» Дивеева сообщил сроки восстановления игрока после ОРВИ

Футбольный агент Олег Ерёмин, представляющий интересы защитника «Зенита» Игоря Дивеева, рассказал о сроках восстановления игрока после ОРВИ.

«У Игоря есть последствия после ОРВИ. Он будет готов к следующим матчам «Зенита». Конечно, он сможет восстановиться к следующей игре с «Крыльями Советов». Насколько я знаю, осложнений со здоровьем у Игоря не было. Просто пропускает матчи за сборную России», — сказал Ерёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Дивеев пропускает учебно-тренировочный сбор национальной команды и не сыграет в матчах с Никарагуа в Краснодаре (27 марта) и с Мали в Санкт‑Петербурге (31 марта).