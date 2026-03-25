«Ньюкасл» не уволит Эдди Хау, несмотря на поражение 2:7 от «Барселоны» и 12-е место в АПЛ

«Ньюкасл» не уволит Эдди Хау, несмотря на поражение 2:7 от «Барселоны» и 12-е место в АПЛ
Руководство «Ньюкасл Юнайтед» не рассматривает увольнение главного тренера команды Эдди Хау, несмотря на последние результаты. Об этом сообщает The Telegraph. В 31-м туре английской Премьер-лиги «сороки» проиграли «Сандерленду», тем самым дважды уступив принципиальному сопернику (0:1, 1:2) в нынешнем сезоне. До этого подопечные Хау были разгромлены «Барселоной» (2:7) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Англия — Премьер-лига . 31-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
1 : 2
Сандерленд
Сандерленд
1:0 Гордон – 10'     1:1 Тальби – 57'     1:2 Бробби – 90'    
Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
18 марта 2026, среда. 20:45 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
7 : 2
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
1:0 Рафинья – 6'     1:1 Эланга – 15'     2:1 Берналь – 18'     2:2 Эланга – 28'     3:2 Ямаль – 45+7'     4:2 Лопес – 51'     5:2 Левандовски – 56'     6:2 Левандовски – 61'     7:2 Рафинья – 72'    

На данный момент «Ньюкасл Юнайтед» выбыл из Кубка лиги, Кубка Англии и Лиги чемпионов. Команда занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ, в её активе 42 очка. Лидирует в лиге лондонский «Арсенал», набравший 70 очков.

«Барса» закинула семь «Ньюкаслу» в ЛЧ! Как же ужасно играют гости в обороне. LIVE
«Барса» закинула семь «Ньюкаслу» в ЛЧ! Как же ужасно играют гости в обороне. LIVE
