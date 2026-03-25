«Ньюкасл» не уволит Эдди Хау, несмотря на поражение 2:7 от «Барселоны» и 12-е место в АПЛ

Руководство «Ньюкасл Юнайтед» не рассматривает увольнение главного тренера команды Эдди Хау, несмотря на последние результаты. Об этом сообщает The Telegraph. В 31-м туре английской Премьер-лиги «сороки» проиграли «Сандерленду», тем самым дважды уступив принципиальному сопернику (0:1, 1:2) в нынешнем сезоне. До этого подопечные Хау были разгромлены «Барселоной» (2:7) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

На данный момент «Ньюкасл Юнайтед» выбыл из Кубка лиги, Кубка Англии и Лиги чемпионов. Команда занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ, в её активе 42 очка. Лидирует в лиге лондонский «Арсенал», набравший 70 очков.