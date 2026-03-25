Никитин ― о будущем Гусева в «Динамо»: если хочешь стать чемпионом, нужен тренер-чемпион

Бывший защитник «Уфы», а ныне футбольный эксперт Алексей Никитин высказался о работе Ролана Гусева на посту главного тренера московского «Динамо».

«Если ты хочешь стать чемпионом, то должен приглашать тренера, который уже выигрывал. Потому что это повышает твои шансы. Только один Сергей Галицкий доверил своему тренеру такой состав. То, что Ролан Гусев что-то понимает – однозначно. Мне нравятся его решения: он добавил надёжности в обороне, команда смотрится цельнее. Гусев адекватно оценивает возможности игроков. Пока что его работа весной хорошая. Но делать выводы раньше лета нет смысла», — сказал Никитин в эфире подкаста «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».

