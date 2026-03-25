Каррагер назвал Салаха одним из лучших форвардов в истории АПЛ, поставив его выше Роналду

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер отреагировал на решение форварда мерсисайдцев Мохамеда Салаха завершить карьеру в английском клубе по окончании нынешнего сезона. Экс-игрок сборной Англии сравнил египтянина с бывшим нападающим «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Неминуемый уход Мохамеда Салаха из «Ливерпуля» знаменует собой не просто конец необыкновенной эпохи для клуба. Потеря «Ливерпуля» — это потеря для английского футбола. В пантеоне иностранных атакующих игроков, добившихся успеха в Англии, только Тьерри Анри превосходит Салаха по результативности и стабильности. Хотя многие будут спорить о достоинствах таких игроков, как Криштиану Роналду, Эден Азар, Джанфранко Дзола, Деннис Бергкамп или Эрик Кантона, никто из них не демонстрировал столь же впечатляющие показатели, сезон за сезоном, как египтянин. В символической сборной всех времён Премьер-лиги Салах автоматически войдёт в тройку нападающих рядом с Анри и Роналду.

Всякий раз, когда будут вспоминать славную, преобразующую эпоху Юргена Клоппа, Салах навсегда останется синонимом успеха, принёсшего клубу славу как в Премьер-лиге, так и в Лиге чемпионов. Если Клопп был харизматичным и дальновидным руководителем, то Салах был вдохновляющим лидером.

Под руководством Клоппа, и во многом благодаря гению Салаха, «Ливерпуль» быстро превратился из клуба, изо всех сил пытавшегося попасть в Лигу чемпионов, в клуб, который искренне верил в свою способность выигрывать этот турнир каждый раз, когда в нём участвовал.

Помимо его результативности и скорости, есть ещё одно, более недооценённое качество, о котором всегда следует помнить, обсуждая заслуженное место Салаха среди великих. Это его невероятная готовность к игре. За девять сезонов на высшем уровне Салах провёл 435 матчей — в среднем чуть более 48 игр каждый год за свой клуб. Это невероятные цифры, учитывая неустанную физическую и умственную интенсивность, с которой он и его команда играли большую часть этого времени. Ничто в футболе не впечатляет меня больше, чем футболисты мирового класса, которые обладают таким желанием не пропускать ни одной игры», – приводит слова Каррагера the Telegraph.

Салах играет за «Ливерпуль» с 2017 года. За этот период 33-летний нападающий принял участие в 435 матчах во всех турнирах, в которых отметился 255 голами и 122 результативными передачами. Роналду сыграл за «Манчестер Юнайтед» 346 матчей и набрал 145+73 по «гол+пас».