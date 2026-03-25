Иванов: Мойзесу нужно бежать извиняться к Челестини и руководству ЦСКА

Бывший футболист московского ЦСКА Василий Иванов высказался о конфликте защитника армейцев Мойзеса с главным тренером команды Фабио Челестини. Ранее в СМИ возникли новости, что Мойзес при всей команде усомнился в уровне работы Челестини. После этого бразильца отстранили от основной обоймы.

«Считаю, игрок не имеет права высказываться в адрес тренера. На самом деле, конечно, Мойзес должен извиниться перед Челестини. А там уже главный тренер будет решать. Игрок такого класса не может делать такие ошибки, подводить команду и удаляться в важном матче. И вдобавок он что-то говорит в адрес тренера? Он полностью неправ. Всё зависит от него: останется он в команде или нет. Незаменимых нет.

Конечно, хочется, чтобы этот конфликт побыстрее решился. Понятно, что ЦСКА пострадает, если Мойзес уйдёт из клуба. В данной ситуации ему нужно быстрее делать выводы и бежать к Челестини, к руководству ЦСКА и извиняться. Игрок не может говорить резкие слова в адрес тренера. Есть руководство клуба, которое оценивает работу тренера, но ни в коем случае не игрок это должен делать», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.