ЦСКА объявил о назначении нового тренера

ЦСКА объявил о назначении нового тренера
Московский ПФК ЦСКА официально объявил о пополнении тренерского штаба главной команды. В штаб Фабио Челестини вошёл Дмитрий Игдисамов, который ранее руководил молодёжной командой армейцев.

«Дмитрий Игдисамов вошёл в тренерский штаб главной команды. Сегодня он был официально представлен в новой должности.

Дмитрий Игоревич работает в системе ПФК ЦСКА с 2020 года. Под его руководством молодёжная команда стала чемпионом МФЛ в 2024 году, а в прошлом сезоне завоевала серебряные медали. Среди воспитанников Игдисамова — Матвей Кисляк, Кирилл Глебов, Матвей Лукин, Артём Бандикян, Кирилл Данилов, Джамалутдин Абдулкадыров, Михаил Рядно и многие другие талантливые футболисты.

ПФК ЦСКА желает Дмитрию Игоревичу и Максиму Эдуардовичу новых побед вместе с нашими командами!» — написала пресс-служба ЦСКА.

Отмечается, что новым тренером молодёжной команды ЦСКА теперь станет Максим Боков.

