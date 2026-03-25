«Ситуация отвратительная». Экс-президент «Крыльев» — о переговорах Адиева с «Актобе»

Бывший президент «Крыльев Советов» Виктор Развеев отреагировал на ситуацию с главным тренером самарского клуба Магомедом Адиевым. Ранее появились новости, что специалист уехал в Казахстан на переговоры с «Актобе» посреди сезона.

«Никто ничего не понимает. Адиев — взрослый человек и тренер команды, которая ведёт борьбу за выживание в РПЛ. Для меня всё это непонятно. Ребята же из команды всё видят и всё читают. И без того ситуация непростая, а тут ещё такое известие. Даже невозможно дать оценку. Надо доработать свой контракт, а потом вести любые переговоры. Я это так понимаю, в наше время происходило так. Но чтобы заранее уехать куда-то… Абсолютно непонятно. Руководство «Крыльев Советов» тоже не даёт никаких комментариев — это интересно. Они не в курсе, что ли? Ситуация отвратительная, особенно для ребят и для клуба», — сказал Развеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

48-летний специалист возглавляет самарскую команду с лета 2025 года. После 22 туров Мир РПЛ «Крылья Советов» набрали 21 очко и занимают 13-е место.