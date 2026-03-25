Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ситуация отвратительная». Экс-президент «Крыльев» — о переговорах Адиева с «Актобе»

«Ситуация отвратительная». Экс-президент «Крыльев» — о переговорах Адиева с «Актобе»
Комментарии

Бывший президент «Крыльев Советов» Виктор Развеев отреагировал на ситуацию с главным тренером самарского клуба Магомедом Адиевым. Ранее появились новости, что специалист уехал в Казахстан на переговоры с «Актобе» посреди сезона.

«Никто ничего не понимает. Адиев — взрослый человек и тренер команды, которая ведёт борьбу за выживание в РПЛ. Для меня всё это непонятно. Ребята же из команды всё видят и всё читают. И без того ситуация непростая, а тут ещё такое известие. Даже невозможно дать оценку. Надо доработать свой контракт, а потом вести любые переговоры. Я это так понимаю, в наше время происходило так. Но чтобы заранее уехать куда-то… Абсолютно непонятно. Руководство «Крыльев Советов» тоже не даёт никаких комментариев — это интересно. Они не в курсе, что ли? Ситуация отвратительная, особенно для ребят и для клуба», — сказал Развеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

48-летний специалист возглавляет самарскую команду с лета 2025 года. После 22 туров Мир РПЛ «Крылья Советов» набрали 21 очко и занимают 13-е место.

Материалы по теме
Адиев и «Крылья Советов» на грани разрыва! Что движет тренером и чем рискует клуб?
Адиев и «Крылья Советов» на грани разрыва! Что движет тренером и чем рискует клуб?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android