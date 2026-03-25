Алексей Никитин рассказал, что нужно изменить Фабио Челестини в игре ЦСКА

Бывший защитник «Уфы», а ныне футбольный эксперт Алексей Никитин рассказал, что нужно изменить главному тренеру ЦСКА Фабио Челестини.

«Команды стараются не прессинговать ЦСКА сильно, а садиться на свою половину. Глебова видим только эпизодически, потому что он не так хорош между линий. Круговой более органичен, но и его сильные качества развиваются на дистанции. Баринов? Тут дилемма. Не согласен с огульной критикой: он играет ниже осеннего уровня, но тогда Дмитрий действовал выше и выдал лучший отрезок в карьере. Не всегда получается держать высокий уровень. Тем более играя чуть ниже. Я жду, что Челестини подстроится и поднимет Баринова выше. Гонду? Ощущение, что на сборах он был более заряжен. Сейчас Лусиано инертен, без «огня в глазах», — сказал Никитин в эфире подкаста «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».