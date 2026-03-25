Никитин: меня разрывает, когда говорят, что Мусаев не тренер. Его недооценивают

Бывший защитник «Уфы», а ныне футбольный эксперт Алексей Никитин высказался о главном тренере «Краснодара» Мураде Мусаеве.

«Общественность недооценивает Мурада Мусаева. А когда ещё кто-то говорит, что он не тренер, то меня просто разрывает. Ребят, Мусаев сделал «Краснодар» чемпионом и идёт в лидерах второй год подряд. Если ты будешь слабым тренером, то тебя быстро раскусят и уберут через пять матчей. Мусаев – человек с правильными ценностями, не стесняется в выражениях. По нему видишь, что он может быть чем-то недоволен», — сказал Никитин в эфире подкаста «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».

