Сын Криштиану Роналду тренируется в академии «Реала» и может перейти в испанскую команду

Криштиану Роналду-младший, сын нападающего «Аль-Насра» и капитана сборной Португалии Криштиану Роналду, провёл тренировку в академии мадридского «Реала» с командой U16. Португалец может полноценно перейти в испанский клуб. Об этом сообщает The Athletic.

На данный момент Роналду-младший выступает за саудовский «Аль-Наср». Ранее футболист вызывался в национальную команду Португалии до 15 лет на международный турнир в Хорватии, где помог сборной победить хозяев турнира в финале, сделав дубль.

Напомним, Криштиану Роналду выступал за мадридский «Реал» с 2009 по 2018 год, после чего перешёл в туринский «Ювентус». В составе «сливочных» португалец забил 450 голов в 438 матчах и отдал 131 результативную передачу.