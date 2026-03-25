Нобель Арустамян ответил, круче ли Мусаев, чем Газзаев, Семак и Романцев

Известный журналист Нобель Арустамян ответил на вопрос, превзошёл ли главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев своих более опытных коллег по цеху — Олега Романцева, Сергея Семака и Валерия Газзаева. У наставника «быков» 82 победы в 150 матчах Мир РПЛ. На счету Романцева за аналогичное количество матчей было 98 побед, у Семака, который ныне тренирует «Зенит», — 88, а у Газзаева — 82.

— Ну, ты считаешь, Мусаев круче Романцева, Семака и Газзаева?

— Я? На мой взгляд, Романцев, Семак и Газзаев… Пока нет, нет. Мусаев не круче никого [из них], — сказал Нобель Арустамян в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».