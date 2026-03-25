«Могу гарантировать». Бубнов рассказал, в каком случае «Зенит» не станет чемпионом РПЛ

«Могу гарантировать». Бубнов рассказал, в каком случае «Зенит» не станет чемпионом РПЛ
Известный футбольный эксперт Александр Бубнов раскритиковал игру «Зенита» в матче 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (3:1) и рассказал, в каком случае сине-бело-голубые не станут чемпионами РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Джон – 22'     1:1 Гомес – 37'     1:2 Соболев – 43'     1:3 Глушенков – 85'    

«Значит, смотрите. Если они будут так хорошо играть, как играли с «Динамо», они точно не станут чемпионами. Потому что «Динамо» на сегодняшний день — середняк. Седьмое место. Вот. Поэтому им нужно играть значительно сильнее. И я вам 100% говорю, посмотрите, как они будут играть с фаворитами и с тем же «Краснодаром». Если показатели будут точно такие, как с московским «Динамо», они точно не станут чемпионами. Это я могу вам гарантировать. И говорю это как человек, который таким глубоким анализом занимается», – сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

На данный момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 48 очков. Лидирует в лиге «Краснодар», в активе которого 49 очков.

Комментарии
