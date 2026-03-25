Экс-президент «Крыльев Советов» Развеев: игра команды весной не вселяет оптимизм

Бывший президент «Крыльев Советов» Виктор Развеев высказался об игре самарского клуба после рестарта чемпионата России. Самарцы уступили московскому «Динамо» (0:4) и «Пари НН» (0:3), сыграли вничью с «Рубином» (0:0) и победили «Оренбург» (2:0), махачкалинское «Динамо» (2:0) и «Локомотив» (2:2, 5:4 пен.) в Кубке России.

«У «Крыльев» были неплохие отрезки. 10 минут с «Локомотивом» в конце первого тайма сыграли хорошо, во втором тайме неплохо играли. Игра в Казани не удалась — она была скучная и никчёмная. Слава богу, взяли там очко. Игра «Крыльев Советов» весной не вселяет оптимизм», — сказал Развеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

На данный момент «Крылья Советов» набрали 21 очко и занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ.