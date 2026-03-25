В «Крыльях Советов» выступили с официальным заявлением по ситуации с Адиевым

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев выступил с заявлением по ситуации с главным тренером команды Магомедом Адиевым. Ранее появились новости, что специалист уехал в Казахстан на переговоры с «Актобе» посреди сезона.

«Сезон чемпионата России находится в самом разгаре, для многих из клубов его развязка становится принципиальной — «Крылья Советов» не исключение.

На сегодняшний день команда и тренерский штаб находятся на выходных после достаточно сложных для нас игр, на которые мы направили много сил. Несмотря на тягу многих к конспирологии, как и планировалось, 27 марта команда соберётся на базе, после небольшого отдыха будем готовиться к предстоящим играм под руководством главного тренера Магомеда Адиева!

Мы рады, что наш тренер востребован и в других клубах ему готовы делать более выгодные предложения, но сейчас он с «Крыльями» и продолжит работу», — цитирует Яковлева пресс-служба самарского клуба.