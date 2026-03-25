«Ман Юнайтед» интересуется защитником «Тоттенхэма» и выкупит игрока в случае вылета «шпор»

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к 20-летнему защитнику «Тоттенхэма» Арчи Грею. «Красные дьяволы» попытаются выкупить футболиста в случае вылета лондонской команды из английской Премьер-лиги. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации издания, за ситуацией вокруг футболиста также следят дортмундская «Боруссия», «Челси» и «Астон Вилла». Сумма потенциального трансфера может составить £ 50 млн (€ 58 млн).

В нынешнем сезоне Грей провёл 32 матча за «Тоттенхэм» во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

На данный момент «шпоры» занимают 17-е место в турнирной таблице АПЛ. Команда на одно очко опережает зону вылета, набрав 30 очков.

