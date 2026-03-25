Алексей Никитин: не вижу «Локомотив» в топ-3, даже в «Балтику» верю больше

Бывший защитник «Уфы», а ныне футбольный эксперт Алексей Никитин высказался о турнирных амбициях московского «Локомотива». Он заявил, что железнодорожники вряд ли финишируют в тройке лидеров по итогам сезона Мир Российской Премьер-Лиги.

«Не вижу их в гонке и даже в топ-3. Думаю, что ЦСКА будет третьим. Даже в «Балтику» больше верю. Я не вижу у «Локомотива» запаса прочности. Они могут проиграть любому. «Локо» играет достаточно красиво, зрелищно, но будто всё зыбко. Эта команда пугает, только когда ты теряешь мяч, а сзади 50 метров свободного пространства. Но в целом – нет», — сказал Никитин в эфире подкаста «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».

