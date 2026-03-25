Бубнов не смог объяснить, почему Карпин не вызвал Соболева в сборную России

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов отреагировал на невызов форварда «Зенита» Александра Соболева в сборную России на мартовский сбор.

— Соболев сейчас стал забивать в каждом матче. Почему его не вызвали в сборную на товарищеские матчи?

— Ну, это да. Это один из тех вопросов [что нужно задавать тренерскому штабу сборной]. И его задают не только болельщики, но и специалисты тоже. Там ещё и Кривцов не вызван. А почему его не вызвали? Ну ладно ты там пять нападающих вызвал. Причём там нападающие есть, которые в стартовом составе не играют. Ты их вызываешь, а Соболева — нет, — сказал Бубнов в новом выпуске «Коммент.Шоу».