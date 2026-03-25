Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Колыванов: Вагнер Лав оставил большой след в российском футболе

Комментарии

Известный российский экс-футболист Игорь Колыванов отреагировал на новость о завершении карьеры бывшего нападающего ПФК ЦСКА Вагнера Лава.

«Вагнер оставил большой след в российском футболе. Становился чемпионом с ЦСКА, выигрывал Кубок УЕФА при Газзаеве. Один из ярчайших игроков в нашем футболе. Его любили, забивал красивые голы, взаимодействовал с партнёрами. Евгений Леннорович в своё время сделал правильный выбор, взял Вагнера», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Вагнер Лав играл за ЦСКА с 2004 по 2012 год и с зимы по лето 2013 года. За этот период нападающий принял участие в 259 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 124 голами и 53 результативными передачами. В составе московского клуба бразилец трижды побеждал в чемпионате России, шесть раз становился обладателем Кубка страны, а также выиграл Кубок УЕФА.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android