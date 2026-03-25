Тренер молодёжки ЦСКА Боков поздравил Дмитрия Игдисамова с переводом в главную команду

Бывший футболист, а сейчас тренер молодёжной команды ЦСКА Максим Боков поздравил специалиста Дмитрия Игдисамова с переводом в основную команду армейцев.

«По большому счёту в подготовке молодёжной команды ничего не поменяется. Как мы действовали до этого, так и будет дальше. Эта система у нас работала, значит, должна работать и сейчас.

Я поздравил Дмитрия Игдисамова с переводом в тренерский штаб главной команды ЦСКА. Я считаю, что он заслужил. Это очень важный шаг для его карьеры, показатель доверия руководства. С перспективами Игдисамова работать главным тренером ЦСКА давайте подождём. Дайте человеку поработать. Но об этом говорят болельщики, которые приняли его и доверяют», — сказал Боков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Отметим, что ранее Игдисамов возглавлял молодёжку ЦСКА. Среди его воспитанников ряд игроков взрослой команды красно-синих, такие как Матвей Кисляк, Кирилл Глебов и Матвей Лукин.