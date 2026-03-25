Смолов высказался о конфликте Мойзеса и Челестини, раскритиковав поведение бразильца

Бывший нападающий «Краснодара» и сборной России Фёдор Смолов высказался о конфликте защитника ЦСКА Мойзеса с главным тренером команды Фабио Челестини и раскритиковал поведение бразильца.

«Я не знаю, честно. Но то, как Мойзес себя ведёт, эта красная карточка, она же демонстративная. Я имею в виду Кубок (в матче с «Краснодаром» (0:4). – Прим. «Чемпионата»). Он удалился «in your face». То есть тренеру в лицо, «на тебе, я не согласен с твоими действиями». Поэтому я не удивлюсь, если это действительно было так (защитник негативно высказался о тренере в раздевалке после матча. – Прим. «Чемпионата»), но он глобально, кроме себя самого, подводит ребят по команде. Есть трудовая этика, уважение. Не раз по карьере встречаются тренеры, которые тебе не всегда импонируют и, на твой взгляд, не всегда справедливо к тебе относятся, но такое себе позволять…» – сказал Смолов в выпуске шоу «Смол ФМ».