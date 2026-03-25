«Лучшая игра при Шпилевском». Бубнов — о разгромном поражении «Пари НН» от «Краснодара»
Поделиться
Известный футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал разгромное поражение «Пари НН» в матче 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги от «Краснодара» (0:5).
Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
21 марта 2026, суббота. 18:15 МСК
Краснодар
Окончен
5 : 0
Пари Нижний Новгород
1:0 Кордоба – 6' 2:0 Кордоба – 12' 3:0 Кордоба – 49' 4:0 Кривцов – 70' 5:0 Кордоба – 85'
«На мой взгляд, «Нижний Новгород», проиграв с таким счётом, он сыграл свою лучшую игру при Шпилевском. Игра с их стороны была очень хорошей, так они ещё не играли. А «Краснодар»… Вот, говорили, что в «Краснодаре» кризис, они стали хуже играть. Я говорю: да у них не кризис, они [просто] не используют голевые моменты. Вот сейчас стали использовать — Кордоба стал забивать, Кривцов забивает, и пять пошло», — сказал Бубнов в новом выпуске «Коммент.Шоу».
Материалы по теме
Комментарии
- 25 марта 2026
-
15:32
-
15:24
-
15:11
-
15:10
-
14:55
-
14:45
-
14:37
-
14:10
-
14:10
-
13:54
-
13:51
-
13:30
-
13:25
-
13:19
-
13:10
-
12:50
-
12:45
-
12:37
-
ЦСКА объявил о назначении нового тренера Официально
-
12:30
-
12:13
-
12:11
-
12:00
-
11:40
-
11:35
-
11:21
-
11:17
-
11:15
-
11:00
-
10:57
-
10:42
-
10:35
-
10:32
-
10:31
-
10:08