«Лучшая игра при Шпилевском». Бубнов — о разгромном поражении «Пари НН» от «Краснодара»

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал разгромное поражение «Пари НН» в матче 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги от «Краснодара» (0:5).

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
21 марта 2026, суббота. 18:15 МСК
Краснодар
Окончен
5 : 0
Пари Нижний Новгород
1:0 Кордоба – 6'     2:0 Кордоба – 12'     3:0 Кордоба – 49'     4:0 Кривцов – 70'     5:0 Кордоба – 85'    

«На мой взгляд, «Нижний Новгород», проиграв с таким счётом, он сыграл свою лучшую игру при Шпилевском. Игра с их стороны была очень хорошей, так они ещё не играли. А «Краснодар»… Вот, говорили, что в «Краснодаре» кризис, они стали хуже играть. Я говорю: да у них не кризис, они [просто] не используют голевые моменты. Вот сейчас стали использовать — Кордоба стал забивать, Кривцов забивает, и пять пошло», — сказал Бубнов в новом выпуске «Коммент.Шоу».

