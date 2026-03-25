«Лучшая игра при Шпилевском». Бубнов — о разгромном поражении «Пари НН» от «Краснодара»

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал разгромное поражение «Пари НН» в матче 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги от «Краснодара» (0:5).

«На мой взгляд, «Нижний Новгород», проиграв с таким счётом, он сыграл свою лучшую игру при Шпилевском. Игра с их стороны была очень хорошей, так они ещё не играли. А «Краснодар»… Вот, говорили, что в «Краснодаре» кризис, они стали хуже играть. Я говорю: да у них не кризис, они [просто] не используют голевые моменты. Вот сейчас стали использовать — Кордоба стал забивать, Кривцов забивает, и пять пошло», — сказал Бубнов в новом выпуске «Коммент.Шоу».