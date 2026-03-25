ESPN составил список лучших игроков мира в каждой возрастной категории

Издание ESPN составило рейтинг лучших футболистов мира в каждой возрастной категории, начиная от 2009 года рождения. Итоговый список выглядит следующим образом:

  • 2009 год – Макс Доумен («Арсенал»);
  • 2008 – Ленарт Карл («Бавария»);
  • 2007 – Ламин Ямаль («Барселона»);
  • 2006 – Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»);
  • 2005 – Дезире Дуэ («ПСЖ»);
  • 2004 – Жоау Невеш («ПСЖ»);
  • 2003 – Джуд Беллингем («Реал» Мадрид);
  • 2002 – Педри («Барселона»);
  • 2001 – Майкл Олисе («Бавария»);
  • 2000 – Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);
  • 1999 – Деклан Райс («Арсенал»);
  • 1998 – Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид);
  • 1997 – Усман Дембеле («ПСЖ»);
  • 1996 – Рафинья («Барселона»);
  • 1995 – Йозуа Киммих («Бавария»);
  • 1994 – Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»);
  • 1993– Гарри Кейн («Бавария»);
  • 1992 – Тибо Куртуа («Реал» Мадрид);
  • 1991 – Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»);
  • 1990 – Дэнни Уэлбек («Брайтон»);
  • 1989 – Пьер-Эмерик Обамеянг («Марсель»);
  • 1988 – Роберт Левандовски («Барселона»);
  • 1988 – Лионель Месси («Интер Майами»).
